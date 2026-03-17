テレビ朝日4月4日スタートドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で主演を務める宮舘涼太さん。その優雅さ、優しさ温かさ、面白さが混然一体となった唯一無二の輝きは、まさにJAXURY（ジャクシュアリー）。※JAXURYとは、日本の（＝Japan‘s）ほんもの（＝Authentic）ラグジュアリー、輝き（＝Luxury）その宮舘さんが、FRaU JAXURY特集の表紙とインタビュー12Pで登場！特集タイトル「花吹雪！ 雅だて粋だて男だて」は、この撮影