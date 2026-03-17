Snow Man宮舘涼太さんがFRaU JAXURY特集号で魅せた、濃密な「雅だて粋だて男だて」時間とは？

テレビ朝日4月4日スタートドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』で主演を務める宮舘涼太さん。その優雅さ、優しさ温かさ、面白さが混然一体となった唯一無二の輝きは、まさにJAXURY（ジャクシュアリー）。

※JAXURYとは、日本の（＝Japan‘s）ほんもの（＝Authentic）ラグジュアリー、輝き（＝Luxury）

その宮舘さんが、FRaU JAXURY特集の表紙とインタビュー12Pで登場！

特集タイトル「花吹雪！ 雅だて粋だて男だて」は、この撮影取材日の「舘様」の“ラグジュアリーなふるまい”にも表れています。その「だてっぷり」をご説明します。

雅（みや）だてっぷり……

取材各社のスタッフで騒然とするなか、FRaU単独取材撮影時間に宮舘さんが現れると、辺りは一瞬にして祓（はら）われるような清らかさと、柔らかく和んだ空気に。撮影や取材が始まる前からまさにロイヤル、「宮びる」が語源の「雅（みやび）」な“「雅だて」ワールド”に。

粋だてっぷり……

日本の花を含む約300本の花を用意。繊細な一輪の花からバラの花吹雪まで花尽くしの今回の撮影。美しく咲かせるためにギリギリまで開かせた表紙の紫のアネモネは「ちょっと触るだけですぐに傷んでしまうから要注意」の声が。そんな言葉を聞いてもいないのに、最初のひと触れでその繊細さを感じ取ったのか、ふわっと優しく、そっと慈しむように花を持つ、その指先まで行き届いた息を呑むような所作。花も、まったく傷むことなく宮舘さんに寄り添います。

そしてバラの花吹雪撮影では、自らもバラの山を抱えて吹雪かせてくれ、全力で舞い、踊り、ジャンプ……一瞬の気を抜くことなく、軽やかに、楽しそうに動く姿に、関わる全てのスタッフの中に熱い想いがこみあげていました。また撮影の合間の、インタビューの追加質問にも、真剣かつユーモアを交えて粋な対応。すべてが気取らず、飾らず、面白く、かつ美しいのです。

男だてっぷり……

ハードな撮影が終わると「楽しかった。一瞬でしたね」と涼やかに一言。まるで武士が真剣勝負のあとに刀をしまうようなさりげなさです。「武士ってる」と自ら語るとおり、すべてが「一生懸命の美学」に貫かれた真剣勝負の宮舘さんは、登場と同じように深々と頭を下げ、静かにその場を後にしたのでした。

4月ドラマで連ドラ初主演！ 宮舘涼太さんFRaU 『花吹雪！ 雅だて、粋だて、男だて』登場の理由