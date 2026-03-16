秋田市は、短時間のアルバイトいわゆるスキマバイトのマッチングアプリを運営する東京の「タイミー」と連携協定を結びました。慢性的な人手不足が続く中、多様な働き方が出来るアプリをきっかけにして人材の確保につなげたい考えです。16日はスキマバイトアプリ＝タイミーの関係者が秋田市役所を訪れました。秋田市とタイミーが連携協定を結び、人手不足が続く雇用面での協力を確認しました。スキマバイトは、単