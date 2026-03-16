イラン情勢の悪化に伴う原油価格の高騰を受け、県はきょう、県内の農林漁業者を対象とした「燃油・資材価格高騰に関する農林水産関係相談窓口」を設置しました。 【写真を見る】県が原油の価格高騰を受け、相談窓口設置ガソリンなどの値上がりは”死活問題”（山形） この窓口は、急激な燃油や資材の価格高騰により、農林漁業者の経営への影響が心配されることから、関係者の相談に広く対応するために設けられたものです。 設