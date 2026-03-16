ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサーが１５日、ＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」で、ライバルラジオ局がＷＢＣの日本対ベネズエラ戦を中継していることから「最終的に追い込まれているのはこの時間の俺たちですよ」と愚痴が止まらなかった。「日曜天国」は日曜午前１０時から放送開始。１５日はこの時間からＷＢＣ日本対ベネズエラが始まり、同じラジオでもニッポン放送、文化放送がこの試合を中継していた。映像ではＮｅｔｆ