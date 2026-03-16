お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCM“第3弾”への出演を果たした。これまでとは違った“大胆な変化”に、ファンから反響が相次いで寄せられている。【動画】松本人志、高須クリニックCM第3弾“大胆な変化”見せる松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレ