松本人志、どんどん“完全体”に近づく？高須クリニックCM第3弾に反響相次ぐ
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCM“第3弾”への出演を果たした。これまでとは違った“大胆な変化”に、ファンから反響が相次いで寄せられている。
【動画】松本人志、高須クリニックCM第3弾 “大胆な変化”見せる
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
8日放送分も、松本のふん装は同じだったが、1日放送時には松本がすでに正面を向いていたのに対し、8日放送時には高須克弥氏と松本が同じタイミングで正面を向くという“わずかな変化”が見られた。
この2週を経て、迎えた第3弾。松本が登場するタイミングは同じだったが、松本の姿が、ヒゲとメガネがなくなり、長髪のみとなり、より本人の姿に近づく大胆な変化を見せたが、SNS上でも「徐々に変装を解いていく松ちゃん（笑）」「完全体に近づいている！」「どんどん露出を増やしてください！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】松本人志、高須クリニックCM第3弾 “大胆な変化”見せる
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。
この2週を経て、迎えた第3弾。松本が登場するタイミングは同じだったが、松本の姿が、ヒゲとメガネがなくなり、長髪のみとなり、より本人の姿に近づく大胆な変化を見せたが、SNS上でも「徐々に変装を解いていく松ちゃん（笑）」「完全体に近づいている！」「どんどん露出を増やしてください！」などといった感想が相次いで寄せられている。