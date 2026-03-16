声優・伊達さゆりのデビューミニアルバム『Party!Party!!Party!!!』が25日にリリースされることを記念したツアー企画が15日に開催された。鉄道好きだという伊達の願いをかなえるような形で行なわれた今回の特急列車貸し切りツアーでは、上野駅（東京都）〜彼女の故郷・仙台駅（宮城県）まで、約6時間20分の旅路を楽しんだ。【写真】楽しそう！電車の中で6時間！？ファン交流する伊達さゆり上野駅を定刻通りに発車すると、さっ