伊達さゆり、電車でファン交流6時間の旅路「車内を巡りながら１人１人に検札印」
声優・伊達さゆりのデビューミニアルバム『Party!Party!!Party!!!』が25日にリリースされることを記念したツアー企画が15日に開催された。鉄道好きだという伊達の願いをかなえるような形で行なわれた今回の特急列車貸し切りツアーでは、上野駅（東京都）〜彼女の故郷・仙台駅（宮城県）まで、約6時間20分の旅路を楽しんだ。
【写真】楽しそう！電車の中で6時間！？ファン交流する伊達さゆり
上野駅を定刻通りに発車すると、さっそく車内アナウンスに挑戦する伊達。冒頭で「昨晩は緊張してあまり眠れなかった」と話した彼女だったが、ツアーに関する諸注意や、イベント内容の説明という任務を見事に果たし、ホッとひと息。
また、彼女がパーソナリティを務めるラジオ番組風に乗客からのおたよりも紹介。リリース直前の『Party!Party!!Party!!!』について紹介したほか、過去に『ひたち』号で4時間以上かけて仙台に帰郷した話や、鉄道移動時のだいご味など、彼女の鉄道好きが垣間見えるトークを展開した。
走行中、先頭車両から順番に１車両ずつ回り、参加者の乗車証に検札印をスタンプしていく企画も。押していく際、１人１人と短い時間ながらも楽しく交流していた。
昼食の時間には「伊達さゆりオリジナル掛け紙付弁当」の紹介アナウンスが実施され、「小さいころから食べていた『ひとめぼれ米』のほか、青森県産さめ節入りだしと秋田県産比内地鶏スープでたきあげた３県がコラボした美味しい茶飯です！」とアピールした。
イベント終盤には、開始時から行われていた、本ツアーにまつわる４択問題の正解数を競う「謎解きゲーム」の結果発表。全10問正解者のなかから抽選で豪華グッズが贈られた。
到着前には「まだまだ列車を降りたくない気持ちでいっぱいです」と名残惜しい気持ちを吐露しつつ、参加してくれたファンに向けて感謝の気持ちを伝えていた。
仙台駅で降車後は、駅近くの会場で『Party!Party!!Party!!!』のリリースイベントが行われ、ツアーの興奮そのままにファンと一緒にイベントを楽しんだ。
■伊達さゆりコメント
普段は乗客として利用しているので、車掌として乗車させていただくのはすごく新鮮でしたし、今回使用した列車は特別なときにしか動かないということで、貴重な経験をさせていただきました。「１秒１秒を目に焼き付けていたい！」という気持ちになりましたね。
車内アナウンスもやらせていただきました！ 最初は「自分の声ってマイクを通すとこんな風に聴こえるんだ」と戸惑ってしまい……（笑）。慣れるまで時間がかかってしまいましたが、楽しかったです！
乗務員さんの制服に袖を通すのはグッズ撮影時以来で、本イベントが二度目なのですが、着るだけで気が引き締まります！ 今回は白い手袋、さらに「伊達」と書かれた名札まで用意していただいて……「本当にいいのかな？」と恐れ多い気持ちになりました（笑）。みなさんからのおたよりを紹介する、ラジオ風のアナウンスをさせていただいた時も、普段のラジオ収録ではフランクにお話ししているのですが、「ちゃんとしゃべらないと」と、思わず背筋が伸びました。
それと、車内を巡りながら１人１人に検札印（スタンプ）を押していったのですが、だいぶ近い距離でお話できましたし「みんな、元気だな」と（笑）。スタンプの文字も今日のイベントのためにスタッフさんが作ってくださったそうで、本当にありがたかったですね。
また、みなさんがテーブルの上に私のグッズを並べて出迎えてくれたのがうれしくて。いつもは自宅などで撮ったグッズ写真をSNSで送ってくれるのですが、実際に目の前で見ることができてうれしかったです！
【写真】楽しそう！電車の中で6時間！？ファン交流する伊達さゆり
上野駅を定刻通りに発車すると、さっそく車内アナウンスに挑戦する伊達。冒頭で「昨晩は緊張してあまり眠れなかった」と話した彼女だったが、ツアーに関する諸注意や、イベント内容の説明という任務を見事に果たし、ホッとひと息。
走行中、先頭車両から順番に１車両ずつ回り、参加者の乗車証に検札印をスタンプしていく企画も。押していく際、１人１人と短い時間ながらも楽しく交流していた。
昼食の時間には「伊達さゆりオリジナル掛け紙付弁当」の紹介アナウンスが実施され、「小さいころから食べていた『ひとめぼれ米』のほか、青森県産さめ節入りだしと秋田県産比内地鶏スープでたきあげた３県がコラボした美味しい茶飯です！」とアピールした。
イベント終盤には、開始時から行われていた、本ツアーにまつわる４択問題の正解数を競う「謎解きゲーム」の結果発表。全10問正解者のなかから抽選で豪華グッズが贈られた。
到着前には「まだまだ列車を降りたくない気持ちでいっぱいです」と名残惜しい気持ちを吐露しつつ、参加してくれたファンに向けて感謝の気持ちを伝えていた。
仙台駅で降車後は、駅近くの会場で『Party!Party!!Party!!!』のリリースイベントが行われ、ツアーの興奮そのままにファンと一緒にイベントを楽しんだ。
■伊達さゆりコメント
普段は乗客として利用しているので、車掌として乗車させていただくのはすごく新鮮でしたし、今回使用した列車は特別なときにしか動かないということで、貴重な経験をさせていただきました。「１秒１秒を目に焼き付けていたい！」という気持ちになりましたね。
車内アナウンスもやらせていただきました！ 最初は「自分の声ってマイクを通すとこんな風に聴こえるんだ」と戸惑ってしまい……（笑）。慣れるまで時間がかかってしまいましたが、楽しかったです！
乗務員さんの制服に袖を通すのはグッズ撮影時以来で、本イベントが二度目なのですが、着るだけで気が引き締まります！ 今回は白い手袋、さらに「伊達」と書かれた名札まで用意していただいて……「本当にいいのかな？」と恐れ多い気持ちになりました（笑）。みなさんからのおたよりを紹介する、ラジオ風のアナウンスをさせていただいた時も、普段のラジオ収録ではフランクにお話ししているのですが、「ちゃんとしゃべらないと」と、思わず背筋が伸びました。
それと、車内を巡りながら１人１人に検札印（スタンプ）を押していったのですが、だいぶ近い距離でお話できましたし「みんな、元気だな」と（笑）。スタンプの文字も今日のイベントのためにスタッフさんが作ってくださったそうで、本当にありがたかったですね。
また、みなさんがテーブルの上に私のグッズを並べて出迎えてくれたのがうれしくて。いつもは自宅などで撮ったグッズ写真をSNSで送ってくれるのですが、実際に目の前で見ることができてうれしかったです！