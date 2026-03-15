東京スカイツリーや隅田川を見渡す絶景屋上ラウンジ「浅草むぎとろ 本店」は都営浅草線浅草駅から徒歩1分、駒形橋のすぐ近く。隅田川沿いにある6階建てのビルで、対岸には東京スカイツリーがそびえたっています。目指すのはこちらの屋上階にある「Lounge Vista（ラウンジ ヴィスタ）」です。「Lounge Vista」は大きなガラス窓が開放的なラウンジ。東京スカイツリーやアサヒビール本社ビル隣の金色のオブジェ、隅田川を行き交う屋形