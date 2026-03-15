3月14日、有吉弘行が自身のXを更新。子育てでありがちな経験談を投稿し、共感の声が寄せられている。「この日、有吉さんは《オムツ洗濯。ポリマー爆発。絶望しかありません》と、オムツを洗濯した際に起きたと思われるエピソードをポストしました。使い捨てオムツのなかには水を吸うための細かい粒『高吸水性ポリマー』が入っています。洗濯機にオムツを入れたまま回すと破れて中身が飛び出し、ポリマーが大量に水を吸って膨張