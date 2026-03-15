完璧な投球の秘密ドジャースの山本由伸(よしのぶ)（27）がメガ進化している。今季の大活躍に太鼓判を押すのは、動作解析の専門家で筑波大学・体育専門学群教授の川村卓(たかし)氏だ。「山本は地面に突っ張らせた左脚を起点に、身体全体を使って投げる″やり投げ投法″が有名ですが、今季は下半身に横回転を加えボールにパワーが増しています。メジャー投手最高の栄誉であるサイ・ヤング賞に最も近い存在でしょう」侍ジャパンの絶対