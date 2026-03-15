昨年3月までNHK「ニュースウオッチ9」でキャスターを務めた女性記者をご記憶の向きも少なくなかろう。アナウンサー顔負けの美貌で注目された彼女が近くに退局する。その転職先が当世風だった。＊＊＊【写真を見る】アナウンサー顔負けの美貌で知られる「女性記者」人事を巡る混乱悩めるNHKの人材流出。先日もエースの和久田麻由子アナが3月いっぱいで退局すると報じられたばかりだ。「彼女は三菱商事勤務の夫との間に3歳と1