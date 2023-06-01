【Amazon：VEZZER チューナーレススマートテレビ セール】 セール期間：3月14日0時～3月27日23時59分 「VQ1QU 43型」 Amazonにて、VEZZERのチューナーレススマートテレビがセール価格で販売されている。セール期間は3月27日23時59分まで。 チューナーレステレビは、テレビ放送チューナー（地上