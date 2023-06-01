【Amazon：VEZZER チューナーレススマートテレビ セール】 セール期間：3月14日0時～3月27日23時59分

「VQ1QU 43型」

Amazonにて、VEZZERのチューナーレススマートテレビがセール価格で販売されている。セール期間は3月27日23時59分まで。

チューナーレステレビは、テレビ放送チューナー（地上波/BS/CS）を搭載していないため、テレビ放送を観る際は、別売りのチューナーなどが必要。Google TVにより、TVer、YouTube、Amazonプライムビデオ、Netflixなどの動画配信サービスに対応する。期間中は、QLED（量子ドット）技術を搭載した「VQ1QU」（43型/50型）と4K UHD液晶50型「50Q1」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

VQ1QU 43型

QLED（量子ドット）技術により、従来の液晶テレビでは表現できなかった、より広くより鮮やかな色域を実現。ハイエンドなHDRフォーマット「Dolby Vision」に対応しており、シーンごとにフレーム単位で映像を最適化し、深い影、輝くハイライト、精細な質感を表現する。

50Q1 50型

4K・HDR映像に対応。暗部から明部までバンディングが目立たず、きめ細やかで奥行き感のある高画質を実現する。また、ドルビーオーディオは没入感のあるサウンド体験を提供し、ハイフィデリティのステレオ音とサラウンド効果で、細かい音まで鮮明に聞こえる。