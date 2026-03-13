ROSY ROSA（ロージーローザ）の2026年春新作コスメ情報が到着！リアルな肌色を鮮明に映す『リアルックミラー』の大きいLLサイズが、3月13日（金）より数量限定で再発売されます。今回は、ふぉーちゅん編集部が実際にお試ししたリアルなレビュー・口コミも合わせてご紹介します。ROSY ROSA（ロージーローザ）2026年春新作コスメROSY ROSA（ロージーローザ）2026年春新作コスメ『リアルックミラー LL』こんにちは、ふぉーちゅん