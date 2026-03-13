A350-1000の3号機「B-58553」が担当台湾の新興航空会社、スターラックス航空が公式SNSで、全体にメタリックシルバーをまとったユニークなデザインの特別塗装機を公開しました。【写真】えっ…これが「世界最高クラスに尖った特別塗装機」驚愕の全貌ですこの機体デザインはソニーのロボット「AIBO」のデザインも担当した空山基氏とのコラボにより生み出されたもので、構想から完成まで実に3年を要したとしています。担当機はエ