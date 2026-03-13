【モデルプレス＝2026/03/13】BSフジでは、3月29日夕方5時より音楽サバイバル番組「ゲンエキカオウ〜歌姫〜」が独占放送されることがわかった。【写真】人気音楽サバイバル番組、17人の挑戦者◆「ゲンエキカオウ〜歌姫〜」とは？韓国でヒットした音楽サバイバル番組「現役歌王」。日本でも男性版が制作され、2025年に大きな話題となった番組が女性版となって帰ってきた。17人の挑戦者の中から、日本最強の女性ボーカル7人を決定。