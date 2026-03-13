本日3月13日（金）、『ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅合体SP』が放送される。『ザワつく！金曜日』ブロックでは、「ザワつく！究極の2択」を開催。長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、どちらが多数派かを当てるクイズで心理バトルに挑む。絶品グルメを2つ目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか。老若男女約1000人に大調査し、どちらが多数派かを当てる「ザワつく！究極の2択」。今回