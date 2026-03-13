大相撲三月場所＞◇五日目◇12日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】批判を呼んだ“残念なマナー”（実際の様子）32歳にして横綱に初挑戦する機会を得たベテラン力士の晴れの舞台を“台無し”にするマナー違反が館内で発生。「なんとかしろよ…」などとファンは憤りの声を上げた。四日目、今場所横綱昇進を目指す大関・安青錦（安治川）を撃破して勢いに乗る前頭二枚目・美ノ海。初土俵は平成二十八年三月場所のベテラン力士