トリンプ×ESS BY初コラボ♡自分を大切にするランジェリーコレクション誕生

トリンプ・インターナショナル・ジャパンは、俳優の長谷川京子氏がディレクターを務めるライフスタイルブランド「ESS BY（エス バイ）」とのコラボレーションによるランジェリーコレクション「TRIUMPH｜ESS BY」を発表。2026年3月25日（水）よりトリンプ公式オンラインストア、ESS BYオンラインストア、一部店舗にて先行発売されます。自分自身を大切にする感覚をテーマに、シンプルで美しいデザインと心地よい着け心地を兼ね備えた新しいランジェリーが誕生しました。

トリンプ×ESS BYが描く新しい美しさ



「TRIUMPH｜ESS BY」のファーストシーズンのコンセプトは「自分を大切にできる毎日が、心地いい。」。誰かの評価や基準ではなく、自分自身の感覚を信じて選ぶランジェリーを提案しています。

1886年創業のトリンプが培ってきたフィット技術と、ESS BYが掲げる「Reason? It’s me.（私が私でいるための理由なんて、いらない。）」という思想が融合。

過剰な装飾を削ぎ落とし、素材・シルエット・フィットという本質を追求したコレクションに仕上がっています。

長谷川京子氏も「ランジェリーは誰かに見せるためのものではなく、自分自身を大切にするためのもの」とコメント。自然体で整う、美しいランジェリーの在り方を提案しています。

LOWRYS FARM×池端杏慈♡2026春ビジュアル公開！日常を彩る新スタイル

シンプルで美しいデザインと機能性



コレクションのデザインは、柔らかなカーブを描くクリーンなシルエットが特徴。

女性の身体の曲線に自然に溶け込む設計で、肌触りの良い素材とトリンプ独自のパターン設計により、ノンワイヤーでも安定感のあるフィット感を実現しています。

主なアイテムは以下の通りです。

・ボディスーツ 16,500円

・ワイヤーブラ 11,000円

・ノンワイヤーブラ 10,450円

・タンガ

・レギュラーショーツ 4,950円

・カップ付きキャミソール 11,550円

・タンクトップ 14,300円

カラーはBLACK、BEIGE、KHAKIの3色展開。

※アイテムにより展開カラーが異なります。

サイズは、ワイヤーブラ：C～F（65～75）、ノンワイヤーブラ：M～LL、ショーツ：M、L。

シンプルでありながら洗練されたデザインで、日常に寄り添うランジェリーコレクションとなっています。

先行発売とPOP-UPイベント情報



「TRIUMPH｜ESS BY」は2026年3月25日（水）より先行発売されます。

取扱店舗は、トリンプ公式オンラインストア、ESS BYオンラインストアのほか、大丸札幌、藤崎本店、伊勢丹本店、銀座三越、ジェイアール名古屋タカシマヤ、阪急梅田、岩田屋本店、Triumph有楽町マルイ、Triumph西銀座など。

全国の一部百貨店およびTriumph直営の一部店舗では、2026年4月1日（水）より発売予定です。

さらに、3月20日(金・祝)・21日(土)・22日(日)には、ESS BY主催のPOP-UPイベントも開催。

会場はDAIKANYAMA GARAGE 1Fで、事前予約制となっています。期間中は長谷川京子氏が来場し、コレクションを直接紹介する予定です。

自分のために選ぶ新しいランジェリー



「TRIUMPH｜ESS BY」は、女性が自分自身の心地よさを大切にするためのランジェリーコレクション。

ミニマルなデザインと高いフィット技術が融合し、自然体でいながら美しく整う新しい下着選びを提案します。

忙しい毎日の中でも、自分を大切にする時間を感じられる一着を♡内側から整う美しさを、このコレクションで体感してみてはいかがでしょうか。