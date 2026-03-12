岩谷マテリアル（東京都中央区）が、家庭用食品ポリ袋「アイラップ」の発売50周年を記念し、発売当初のデザインを再現した復刻パッケージを3月12日からネット通販限定で発売します。【画像】わぁ…“昭和”な感じがよい！コチラがアイラップの「復刻版デザイン」パッケージです！（5枚）「アイラップ」は1976年、日本で初めて家庭向けに箱入りで販売開始されたポリ袋。三角形のパッケージと使いやすさが人気のロングセラー商品