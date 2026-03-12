インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「眼鏡が似合う女性俳優」ランキングを投票で募っています。2026年3月12日時点で集まった1905票でのランキングを紹介します。【画像】「美しすぎる…！」「眼鏡が似合う」女性俳優TOP5を見る！1位は「シンプルなメガネ」が似合う人3位は、仲間由紀恵さんでした。回答者からは「SNSで眼鏡姿を見た際にきれいだ