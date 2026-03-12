インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「眼鏡が似合う女性俳優」ランキングを投票で募っています。2026年3月12日時点で集まった1905票でのランキングを紹介します。

【画像】「美しすぎる…！」 「眼鏡が似合う」女性俳優TOP5を見る！

1位は「シンプルなメガネ」が似合う人

3位は、仲間由紀恵さんでした。回答者からは「SNSで眼鏡姿を見た際にきれいだなと見とれました」「日本人のくっきりした顔立ちで整いすぎているぐらいきれいな顔。眼鏡姿がひときわ仲間さんを引き立てていると思います」といった声が寄せられていました。

2位には、波瑠さんがランクイン。「眼鏡を掛けてもこんなにすてきな女性がいるのだと感じました」「眼鏡を掛けた時のギャップがすごくてびっくりしました。掛けていてもかわいくて本当に尊敬します」などのコメントが見られました。

そして1位は、北川景子さんでした。「ごくたまに眼鏡をしてテレビに出ているのを見かけたことがありますが、とても似合っていました」「小さな顔に黒縁のシンプルな眼鏡が一番似合っていて、すてきだと思います」などの回答が集まっていました。