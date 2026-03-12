【モデルプレス＝2026/03/12】女優の木村文乃が3月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ほぼ完食」してくれた子どもの朝食を公開した。【写真】1児の母・38歳女優「盛り付け綺麗」おかず豊富な子ども用朝食プレート◆木村文乃「ほぼ完食」の子どもの朝食公開木村は、木製のクマの形の器に彩り良く盛りつけられた「白胡麻ごはん、アジフライ、トマト、大根と昆布の煮物、小松菜のおひたし、筍とワカメのおみそ汁、いちご」