今年から新NISA（少額投資非課税制度）を始めてみたいと考えている人は多いと思います。ただ、「投資は怖い」「損をするのではないか」「世界情勢が不安定で心配」などと考え、なかなか始められない人もいるようです。これから新NISAを始める場合、どのような点に注意すべきなのでしょうか。新NISAの基本的な知識や、初心者がやりがちなNG行為などについて、資産運用の支援事業を行う、Financial DC Japan社長の岩崎陽介さんに聞