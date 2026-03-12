今年から新NISA（少額投資非課税制度）を始めてみたいと考えている人は多いと思います。ただ、「投資は怖い」「損をするのではないか」「世界情勢が不安定で心配」などと考え、なかなか始められない人もいるようです。これから新NISAを始める場合、どのような点に注意すべきなのでしょうか。新NISAの基本的な知識や、初心者がやりがちなNG行為などについて、資産運用の支援事業を行う、Financial DC Japan社長の岩崎陽介さんに聞きました。

株価に一喜一憂する必要はない

Q.そもそも、新NISAとはどのような制度なのでしょうか。また、新NISAを始めるにあたり、どのような準備が必要なのでしょうか。

岩崎さん「新NISAは、投資で得た利益（配当・売却益）が非課税になる、国が推進する資、産形成制度です。通常、投資の利益には約20％の税金がかかりますが、NISA口座を使えばこれがゼロになります。新NISAを始める際は『証券会社でNISA口座を開設する』『マイナンバーカードなどの本人確認書類を用意する』の2点が必要です。口座の開設自体は無料で、維持費もかかりません」

Q.「新NISAに使ってもよい資金は手取り収入の○％まで」という基準はあるのでしょうか。

岩崎さん「『手取り収入の○％』という明確な基準はありませんが、考え方としては『収入の何％』ではなく、『余剰資金』で運用するという発想が重要です。

具体的には『生活費＋1年分の予備資金（安全資金）』『住宅購入や結婚、教育費などの5年以内に使う予定の資金』を除いた『当面使う予定のない資金』が投資に回せる金額です。この余剰資金であれば、仮に一時的に下落しても生活に影響せず、長期で保有し続けることができます」

Q.新NISAでは、どのような金融商品を購入した方がよいのでしょうか。無理なく長期的に利益を生み出す方法も含めて、教えてください。

岩崎さん「『良質な投資信託』を『長期保有』することが王道です。良質な投資信託の条件としては、『長期の運用実績（トラックレコード）があること』『世界全体に分散投資されていること』『信頼できる運用会社が運用していること』です。

例えば、世界の成長をまるごと取り込めるような、数百銘柄以上に分散された世界株式ファンドなどが該当します。1本で十分な分散が効いており、初心者にも適しています。長期的に利益を生み出す方法は次の通りです」

【長期的に利益を生み出す方法】

・15年以上の長期保有を前提にする。将来が確実に保証されるわけではないが、過去データでは15年保有で元本割れしたケースはほぼゼロ。

・一括投資と積立投資を併用する。まとまった資金があれば一括、毎月の収入からは積立。

・複利の力を最大限活用する。得た利益を再投資に回す。

・途中で売らない。これが最も重要。

期待収益としては、長期で年率5〜8％程度を1つの目安にすると、現実的な計画が立てられます。

Q.2026年2月26日の日経平均株価は過去最高の5万8753円をつけるなど、近年は株価が上昇傾向にあります。株価上昇と新NISAはどのような関係があるのでしょうか。

岩崎さん「新NISAで株式型の投資信託を保有している場合、株式市場全体が上昇すれば、保有資産の評価額も上昇しやすいという関係があります。ただし、重要なのは次の点です」

・日経平均は「日本株」の指標であり、世界株式ファンドを持っている場合は、世界全体の株価動向の方が影響が大きい。

・短期的な株価の上下に一喜一憂する必要はない。長期投資では「途中経過」に過ぎない。

・株価が上がっている時に「今買うべきか迷う」人も多いが、過去のデータでは「上昇期間の方が長く大きく、下落期間の方が短く小さい」という傾向がある。

Q.例えば「株価が上昇しているときほど、保有している新NISAの金融資産の利益も上昇しやすい」ということなのでしょうか。

岩崎さん「はい、その理解で概ね正しいです。株式型の投資信託を保有していれば、株式市場が上昇すれば評価益も増えます。

ただし、注意点として『今高いから買わない』『今安いから買う』というタイミング投資は避けるべきです。また、市場の上昇日をたった1日逃すだけでも、長期リターンは大きく変わるというデータがあり、だからこそ、『市場に居続けること』が重要で、タイミングを計るより早く始めて長く続けることが成果につながります」

「暴落時に売る」はNG

Q.新NISAを始めた人がやってはいけないNG行為について、教えてください。例えば、新NISAを始めた人にありがちな失敗例としてどのようなものがありますか。

岩崎さん「典型的なNG行為、失敗例、鉄則は次の通りです」

（1）感情で売ってしまう

・暴落時にパニックになって売却する

・少し利益が出たからといって売却する

・「もうかっても売らない」が鉄則

（2）短期売買・頻繁な乗り換え

・話題の銘柄に飛びついて、また別の話題に乗り換える。これは「投資」ではなく「投機（ギャンブル）」と同じ

（3）人の勧めにすぐ飛び乗る

・SNSやYouTubeで見た情報をうのみにする

・金融機関の営業担当に勧められるまま購入する。金融機関は「手数料最大化」が原則という側面がある。

（4）テーマ型ファンドや流行の商品に集中する

・AI関連、特定国ファンドなど、旬のテーマに偏った投資

・「今の覇者が10〜20年後も覇者である保証はない」

（5）生活資金まで投資に回してしまう

・余剰資金以外を投資に回すと、下落時に耐えられず売却してしまう原因になる

（6）途中でやめてしまう

・投資の結果を決めるのは「知識」ではなく「気質」。継続できるかどうかが重要。

・長く続けることが最も重要

NISAとiDeCoの違いとは？

Q.ちなみに、NISAとiDeCo（個人型確定拠出年金）は何が違うのでしょうか。両者ともに取り組んだ方がよいのでしょうか。それとも、資金に余裕がなければどちらか一方のみに取り組む形でも問題はないのでしょうか。

岩崎さん「新NISAのほかに、iDeCoや企業型DC（企業型確定拠出年金）をしっかり活用すれば、ほとんどの人の資産形成は完結します。両者の違いは次の通りです」

【NISA】

・税制メリット

運用益が非課税

・引き出し

いつでも可能

・年間上限360万円（つみたて120万＋成長投資枠240万）

・向いている人

流動性を確保したい人、いつ使うか分からない資金がある人

【iDeCo（個人型DC）】

・税制メリット

運用益非課税＋掛金が所得控除＋受取時も優遇

・引き出し

原則60歳まで不可

・年間上限

会社員：月1万2000〜2万3000円程度（勤務先によって異なる）

・向いている人

老後資金を確実に作りたい人

優先順位の考え方

（1）まずiDeCoや企業型確定拠出年金を活用

掛金が給与から控除されるため、所得税や住民税の負担が軽減できる可能性がある。

（2）次にNISAを活用

・流動性があり、必要な時に引き出せる

・生活設計に合わせてプランニングしやすい

資金に余裕がない場合：どちらか一方でも全く問題ありません。大切なのは「できる範囲で始めて、続けること」です。

税制優遇制度は「最も切れ味のいい武器」であり、これらを活用しない手はありません。少額からでも、まずは始めてみることをお勧めします。