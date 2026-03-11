ハーパーは3試合で長打ゼロ、5三振と不振ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は9日（日本時間10日）、ダイキンパークで行われた1次ラウンド・メキシコ戦に5-3で勝利した。主将のアーロン・ジャッジ外野手の2ランなどで3連勝を飾ったが、ジャッジの前を打つブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）に厳しい批判が寄せられている。ハーパーは初戦のブラジル戦は「2番・一塁」、英国戦は「4番・一塁」、この日は「