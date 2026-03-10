耐熱ポリ袋を使ってポトフを作る方法について、日本赤十字社の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像で見る】「えっ…」これが耐熱ポリ袋でポトフを作る方法です！公式アカウントは「災害時、貴重な飲料水を節約できるポリ袋調理」と投稿。その上で「いつものご飯を、洗い物が少ない耐熱ポリ袋調理で手軽に作ってみませんか？」「今回は、日赤香川県支部が作成したレシピ集『なん炊っきょんな』の中から、『