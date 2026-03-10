耐熱ポリ袋で「ポトフ」が作れる！ 災害時に飲料水を節約できる“ライフハック”とは【日本赤十字社が紹介】
耐熱ポリ袋を使ってポトフを作る方法について、日本赤十字社の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。
公式アカウントは「災害時、貴重な飲料水を節約できるポリ袋調理」と投稿。その上で「いつものご飯を、洗い物が少ない耐熱ポリ袋調理で手軽に作ってみませんか？」「今回は、日赤香川県支部が作成したレシピ集『なん炊っきょんな』の中から、『ポトフ』のレシピをご紹介！」とコメントしています。
レシピは次の通りです。
【材料】（1人前）
・ジャガイモ 50グラム
・タマネギ 50グラム
・キャベツ 50グラム
・ニンジン 30グラム
・ウインナー 2本
・コンソメ 小さじ1
・水 100cc
【耐熱ポリ袋でポトフを作る方法】
（1）全ての材料を耐熱ポリ袋に入れる。
（2）袋の空気をしっかり抜いて材料のすぐ上の部分をねじって結び、熱湯で30分ゆでる。
（3）湯から取り出し、器に入れる。その際、袋のまま器にかぶせて食べると、食器を洗う水が節約できる。
公式アカウントは「料理を簡単に作れる耐熱ポリ袋調理、いざという時に備え、ぜひお試しください」と勧めています。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。