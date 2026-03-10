耐熱ポリ袋を使ってポトフを作る方法について、日本赤十字社の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

公式アカウントは「災害時、貴重な飲料水を節約できるポリ袋調理」と投稿。その上で「いつものご飯を、洗い物が少ない耐熱ポリ袋調理で手軽に作ってみませんか？」「今回は、日赤香川県支部が作成したレシピ集『なん炊っきょんな』の中から、『ポトフ』のレシピをご紹介！」とコメントしています。

レシピは次の通りです。

【材料】（1人前）

・ジャガイモ 50グラム

・タマネギ 50グラム

・キャベツ 50グラム

・ニンジン 30グラム

・ウインナー 2本

・コンソメ 小さじ1

・水 100cc

【耐熱ポリ袋でポトフを作る方法】

（1）全ての材料を耐熱ポリ袋に入れる。

（2）袋の空気をしっかり抜いて材料のすぐ上の部分をねじって結び、熱湯で30分ゆでる。

（3）湯から取り出し、器に入れる。その際、袋のまま器にかぶせて食べると、食器を洗う水が節約できる。

公式アカウントは「料理を簡単に作れる耐熱ポリ袋調理、いざという時に備え、ぜひお試しください」と勧めています。ぜひ試してみてはいかがでしょうか。