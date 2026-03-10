とんかつ専門店「かつや」が、期間限定メニュー「ウルトラエッグカツ定食」と「ウルトラエッグカツ丼」を、3月13日から販売すると発表しました。ロースカツにチャーシュー、ベーコン、ボロニアソーセージ、さらに目玉焼きまで。「こういうのでいいんだよ、こういうので」と言いたくなる“おかず全部のせ”の一品です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】かつやによると、今回の商品では、チャーシュー・ベーコ