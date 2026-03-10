とんかつ専門店「かつや」が、期間限定メニュー「ウルトラエッグカツ定食」と「ウルトラエッグカツ丼」を、3月13日から販売すると発表しました。

ロースカツにチャーシュー、ベーコン、ボロニアソーセージ、さらに目玉焼きまで。「こういうのでいいんだよ、こういうので」と言いたくなる“おかず全部のせ”の一品です。

かつやによると、今回の商品では、チャーシュー・ベーコン・ソーセージをまとめて「チャベソー」と定義。さらに、そこに目玉焼きを加えた「チャベソーエッグ」を、注文する際呼びやすいように「ウルトラエッグ」と名付けたとのことです。……ん？

見た目のインパクトはかなりのものですが、味付けは甘辛い醤油だれにブラックペッパーを効かせた王道仕立て。目玉焼きを崩しながら食べ進めるのがおすすめの食べ方とされています。

店内メニューとして提供される「ウルトラエッグカツ丼」は税込979円（券売機店舗は税込980円）、「ウルトラエッグカツ定食」は税込1089円（券売機店舗は税込1090円）。

テイクアウトにも対応しており、「ウルトラエッグカツ丼弁当」は税込961円（券売機店舗は税込980円）、「ウルトラエッグカツ弁当」は税込1069円（券売機店舗は税込1090円）で販売されます。なお、一部店舗ではメニューや価格が異なる場合があります。

販売は3月13日からで、食材がなくなり次第終了。国内の店舗（一部を除く）で取り扱いが行われます。

