漫画家のいづみみなみさんが描いた2つの漫画「警察官エピソード」が、Xで合計4万4000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む作者の夫のデイビットさんは、スペイン人で「元警察官」。夫に日本の警察の動画を見せたところ…という内容で、読者からは「スペインではこれが基本的なレベルなのか…」「闇探し」「デイビットかなり武闘派だな…？」などの声が上がっています。普段は穏やかな夫に、元警察