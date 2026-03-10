漫画家のいづみみなみさんが描いた2つの漫画「警察官エピソード」が、Xで合計4万4000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

作者の夫のデイビットさんは、スペイン人で「元警察官」。夫に日本の警察の動画を見せたところ…という内容で、読者からは「スペインではこれが基本的なレベルなのか…」「闇探し」「デイビットかなり武闘派だな…？」などの声が上がっています。

普段は穏やかな夫に、元警察官の一面がちらり

いづみみなみさんは、Xや個人サイトで作品を発表しています。2018年に「綺麗なおねえさんと呑むお酒は好きですか？」（KADOKAWA）、2016年に「コミケにて『おっさんレンタル』で売り子をお願いした話」（竹書房）を出版しました。いづみみなみさんに作品について話を聞きました。

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

いづみみなみさん「物心ついた頃から、見よう見まねで描いていました。初めて漫画を読んだとき、『自分はこれを描くんだ！』と強く思ったのがきっかけです」

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

いづみみなみさん「元警察官ならではの視点での感想が面白いと感じ、漫画にしました」

Q.デイビットさんは、なぜこのような動画を見ていたのでしょうか。

いづみみなみさん「夫はいつもスペインの変わった人の動画を見ているので、アルゴリズムで偶然出てきたようです」

Q.「昔逮捕した人」だと分かった後、デイビットさんとどのような会話をしましたか。

いづみみなみさん「なかなか手ごわい相手だったそうです。夫の近所に住んでいた人で、逮捕前から顔を知っていたので、よく覚えていたようです」

Q.デイビットさんの普段の姿の中に、警察のガサ入れ動画で見たような様子を感じることはありますか。

いづみみなみさん「普段は本当に穏やかなので、まったく想像がつきません（笑）」

Q.普段から、警察官時代の話を話してくれることはあるのでしょうか。

いづみみなみさん「守秘義務に関わること以外は、たまに話してくれます。ただかなり重い任務についていたようなので、具体的に話してくれるわけではないですね。犯罪者の特徴や、その場所ごとの犯罪傾向の話をしてくれることはあります。あとは刑事モノや犯罪モノの海外ドラマを見ているときに、解説をしてくれます」

Q.今回の作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

いづみみなみさん「『スペインにも大阪府警あるんだ』『デイビットかなり武闘派だな…？』というコメントが来ていて、笑ってしまいました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

いづみみなみさん「エッセー漫画を定期的に発表しつつ、仕事でもストーリー漫画の連載を抱えているので、そちらも頑張っていきたいです」