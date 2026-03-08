ちゃんみなが自身のInstagramで、ホールケーキに口をつけるキュートな動画や写真を公開した。 【動画】ちゃんみながお祝いのホールケーキをぱくっ！キュートなムービー ■ちゃんみなが“9歳”のお祝いショット＆ムービーを公開 ちゃんみなは自身のInstagramで、計5点の写真と動画を投稿した。 この日のちゃんみなは、CHANELの“CC”マークのブローチ