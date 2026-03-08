試合前に言葉を交わす大谷翔平とキム・ヘソン(C)Getty Images野球日本代表「侍ジャパン」は3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の2戦目で、韓国代表に8-6で勝利。“宿敵”から11連勝を飾るとともに、大会連覇に向けて勢いを加速させる白星を手にした。【動画】日本が誇る左右の大砲！大谷翔平の同点、鈴木誠也の勝ち越し弾をまとめてチェックそんな日韓戦でも、「1番・指名打者」で先発出場した