骨格・色・質感を主役に、その人らしい美しさを引き出すメイクアップブランド「インウイ」から、限定アイカラーパレット「インウイ アイズ」が登場。2026年4月21日（火）より、全国の化粧品専門店とオンラインショップ※2にて数量限定で発売されます。今回のテーマは「重ねた光が、私の色になる。」。繊細なパールの輝きを重ねることで、目元に自然な奥行きと透明感を演出し、大人の魅力を引き立てる特別なアイ