総務省は、住民基本台帳に基づく2025年の人口移動報告を公表した。東京都は、転入者数が転出者数を上回る「転入超過」が6万5219人で全国最多。超過数は前年比1万4066人の減。東京都の転入超過が減るのは新型コロナウイルス禍だった21年以来、4年ぶり。東京23区で見ても、1万2309人減った。ただ、地方では進学や就職で都会に流出する若者が多く、東京一極集中の傾向は続いている。 東京圏（埼玉、千葉、東京、神奈川）の転入超