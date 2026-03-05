欧州以外の地域をターゲットにルノーは、3月10日に新型SUV『ブリッジャー（Bridger）』のコンセプトモデルを公開する予定だ。タフな印象の角張ったフォルムとなるようだ。【画像】ルノーが新たな高級SUV発表！ 大胆デザインで攻める【ルノー・フィランテを詳しく見る】全46枚新型ブリッジャーは実用性を重視したデザインで、後部にスペアタイヤを装着する。全長4m未満でありながら広々とした室内空間を確保し、スズキ・ジムニー