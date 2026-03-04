「子育てにはお金がかかる」とよく耳にしますが、実際どれくらいの費用が必要なのか、気になっている人も多いのではないでしょうか。 最新の調査では、義務教育を終えるまで1950万円は必要になるとする結果もあります。子育て世帯は、貯蓄が難しい現実はあるものの、保育無償化や児童手当など、国による強力なバックアップも整いつつあります。 本記事では、最新の調査データをもとに、子育て世帯のリアルなお財布