ロックバンドのレディオヘッドが、米移民関税執行局（ICE）に楽曲「Let Down」を無断で使用されたとして、怒りの声明を出した。1997年のアルバム「OK コンピューター」に収録されていた同曲が、移民によって米国民が「レイプされ、殺害されてきた」とキャプションのつけられたICEのソーシャルメディアへの投稿でバックミュージックとして使われていた。 【写真】米大統領夫人の映画に不快感楽曲削除