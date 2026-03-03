長年真面目に働いても給料が上がらず、将来への不安は増えるばかり――。投稿を寄せた50代女性（愛媛県／メーカー系／契約社員）は、2人の子どもを育てるシングルマザーだが、現在の月々の手取りは16万円、年収は300万円だという。現在の収入について「全然足りない。30年前と同じ給料で落ち込みます」と胸中を明かす。90年代から給料は上がらないの、近年の物価高と来たらまさに絶望的だ。「副業も少ししてますが全く足りないです