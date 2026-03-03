浜松ホトニクスが続急騰。上げ足を一気に加速し２月２５日につけた昨年来高値２１１５円をマドを開けてクリア。寄り後も上値を伸ばし、２３００円台半ばまで水準を切り上げ大陽線を形成するなど物色人気の強さを際立たせている。 光電子増倍管で世界シェア９割を誇り、生成ＡＩ市場の急拡大を背景とした世界的なＡＩデータセンターの新設・増設ラッシュを追い風に、非破壊検査装置向けＸ線光源でＡＩサー