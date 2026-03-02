けさ上山市でクマが目撃され、市が注意を呼びかけています。 【写真を見る】上山市にクマみはらしの丘の製薬工場、ニュートラックかみのやま近くの路上で目撃市が注意呼びかけ 上山市によりますと、きょう午前７時ごろ、上山市金瓶のニュートラックかみのやま近くでクマが目撃されました。 クマは１頭で、道路から西側の林に移動していったということです。 県によりますと県内では先月２２日現在でクマの目撃