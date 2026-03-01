年々増加する熟年離婚。価値観の合わない夫とは別れて、第2の人生を楽しみたいという女性も増えてきた。だが、離婚後も年金分割制度があるから安心……なんてことはない。熟年離婚と年金受給に潜むリスクとは――。【画像】熟年離婚をする前に知っておくべきこと永峰英太郎氏の書籍『人はこんなことで破産してしまうのか！』より一部を抜粋・再構成し、熟年離婚するも働きづめになってしまった59歳の女性の事例を紹介す