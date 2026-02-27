欧州サッカー連盟(UEFA)は27日、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメントの組合せ抽選会を実施した。マンチェスター・シティ(イングランド9はリーグフェーズでも対戦したレアル・マドリー(スペイン)とラウンド16で対戦。両チームは5年連続で決勝トーナメントプレーオフ以降での顔合わせとなる。前回王者のパリSG(フランス)はチェルシー(イングランド)と対戦することになった。DF伊藤洋輝が所属するバイエルン(ドイ