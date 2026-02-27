【モデルプレス＝2026/02/27】27日、都内で映画『木挽町のあだ討ち』の初日舞台挨拶が行われ、主演の柄本佑をはじめ、渡辺謙、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、イモトアヤコらキャストと、メガホンをとった源孝志監督が登壇。イベントでは鏡開きが実施され、作品のヒットを祈願した。【写真】なにわ長尾謙杜、舞台挨拶中にハプニング？◆柄本佑・渡辺謙・長尾謙杜ら“アベンジャーズ”