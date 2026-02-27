柄本佑、渡辺謙、なにわ男子・長尾謙杜ら“アベンジャーズ”集結 鏡開きで「木挽町のあだ討ち」大ヒット祈願
【モデルプレス＝2026/02/27】27日、都内で映画『木挽町のあだ討ち』の初日舞台挨拶が行われ、主演の柄本佑をはじめ、渡辺謙、長尾謙杜（なにわ男子）、北村一輝、瀬戸康史、滝藤賢一、高橋和也、正名僕蔵、イモトアヤコらキャストと、メガホンをとった源孝志監督が登壇。イベントでは鏡開きが実施され、作品のヒットを祈願した。
【写真】なにわ長尾謙杜、舞台挨拶中にハプニング？
主人公・加瀬総一郎を演じた柄本は、「どんなに自分が面白いと思っていても、お客様に届くまでは不安がある」と本音を吐露しつつ、「劇場の熱気を感じて、ホッとしました」と安堵の表情。観客の反応に手応えをにじませた。
芝居小屋「森田座」を舞台に謀略を巡らせる立作者・篠田金治の渡辺は、公開初日を「大事に育ててきた子どもの卒業式のような気持ち」と表現。「これからどんな風に社会に飛び出し、誰の心に刺さっていくのか楽しみ」と語り、作品の旅立ちを温かく見守った。
先日SNSで話題になった自身のビジュアルについて触れた長尾は「綺麗にして良かったなと思いました」と照れ笑い。そして、「僕の中では、この作品の中でヒロインだと思ってます」と宣言。
また、メガホンをとった源監督は、キャスト陣を「森田座アベンジャーズ」と表現。「東映が長年築いてきた時代劇の復権を果たしたいという思いで作った」と明かし、「華があり、見終わった後にスカッと劇場を後にできる作品になっている」と自信をのぞかせた。
イベントの最後には、キャスト・監督がそろって鏡開きを実施。「大ヒット！」の掛け声とともに木槌を振り下ろし、会場からは大きな拍手が起こった。
第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の傑作時代小説『木挽町のあだ討ち』を映画化。芝居小屋を舞台に、仇討ちの裏に隠された真実を描く本作は、『このミステリーがすごい！2024年版』『ミステリが読みたい！2024年版』などにも選出され、2025年には歌舞伎としても上演され大きな話題を呼んだ。日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描き出す。（modelpress編集部）
◆柄本佑・渡辺謙・長尾謙杜ら“アベンジャーズ”集結
◆柄本佑主演「木挽町のあだ討ち」
