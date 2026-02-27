2026年2月5日（木）、北海道小樽市にある滞在型複合施設『山郷（さんごう）』内に、新たなカフェ『HARUKA Coffee & Table』がオープンしました。 画像：株式会社三五工務店 滞在型複合施設『山郷』があるのは、江戸時代から人の往来があり、山と海のあいだで暮らしが育まれてきた春香・張碓。 画像：株式会社三五工務店 『HARUKA Coffee & Table』は、これまで『山郷』の商業棟『LARCH』内で営業していたコ}