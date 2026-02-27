2026年2月5日（木）、北海道小樽市にある滞在型複合施設『山郷（さんごう）』内に、新たなカフェ『HARUKA Coffee & Table』がオープンしました。

画像：株式会社三五工務店

滞在型複合施設『山郷』があるのは、江戸時代から人の往来があり、山と海のあいだで暮らしが育まれてきた春香・張碓。

画像：株式会社三五工務店

『HARUKA Coffee & Table』は、これまで『山郷』の商業棟『LARCH』内で営業していたコーヒースタンドを発展させ、敷地内で新たに移転オープンしたカフェです。

移転先となる建物は、もともと東屋（あずまや）として設けられ、宿泊ゲストはもちろん、近隣に暮らす方や春香・張碓エリアを訪れる人々が、自由に立ち寄り、それぞれの時間を過ごしてきた場所。

その開かれた空気感を受け継ぎながら、カフェとして改装。北海道産の木材をふんだんに使用した建築は、周囲の森や風景と穏やかに呼応し、屋内にいながらも自然の気配を感じられる空間となっています。

画像：株式会社三五工務店

『HARUKA Coffee & Table』では、コーヒーに加え、季節のドリンクやアルコール、シュークリームなどのスイーツ、軽食はもちろん、地元の食材を使った食事メニューを味わうことができます。

HARUKA Coffee & Table

住所：北海道小樽市春香町339-34 山郷内

営業時間：10:00～18:00（L.O.17:30）

北海道Likers編集部のひとこと

“北海道の暮らしが集まる山。”という『山郷』のテーマのもと、自然とともに過ごす時間、土地の空気に身を委ねるひとときを、日常の延長線上にある“ささやかな特別”として堪能できるカフェが誕生しました。

日常の中で少し足を止め、ゆっくりくつろぐひとときを過ごすことができそうですね◎

文／北海道Likers

